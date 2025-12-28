شهادت ۱۷ فلسطینی و بحران شدید اسکان در غزه در پی شرایط نامناسب جوی

به گزارش ایلنا، در پی تأثیر یک سامانه جوی شدید بر نوار غزه، دست‌کم ۱۷ فلسطینی از جمله چهار کودک به شهادت رسیده‌ و حدود ۹۰ درصد مراکز اسکان آوارگان دچار آب‌گرفتگی شده‌اند. هم‌زمان، اتاق عملیات دولتی غزه از نیاز فوری به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پیش‌ساخته خبر داد.

به گزارش منابع محلی، یک زن جوان فلسطینی امروز -یکشنبه- بر اثر فروریختن دیوار منزلی که در جریان جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته بود، روی چادر محل اسکانش در محله الرمال در غرب شهر غزه، به شهادت رسید. همچنین وزش بادهای شدید و بارش سنگین باران موجب غرق شدن شماری از چادرهای آوارگان و پراکنده شدن برخی دیگر در مناطق مختلف غزه شد.

بر اساس بیانیه پیشین دفاع مدنی غزه، از آغاز تأثیر سامانه‌های جوی در ماه دسامبر جاری، ۱۷ فلسطینی از جمله چهار کودک جان باخته‌اند و نزدیک به ۹۰ درصد مراکز اسکان آوارگانی که منازلشان توسط اسرائیل تخریب شده، دچار آب‌گرفتگی شده است.

طبق داده‌های پیشین دفتر رسانه‌ای دولتی غزه، بیش از ۲۵۰ هزار آواره از مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در چادرها و مراکز اسکان ابتدایی و فاقد حداقل‌های حفاظتی زندگی می‌کنند، از این شرایط آسیب دیده‌اند.

این سامانه جوی همچنین به فروریختن شماری از ساختمان‌های مسکونی که پیش‌تر در حملات هوایی آسیب دیده بودند، انجامیده است. شهرداری غزه اعلام کرد هزاران خانواده پس از غرق شدن چادرهایشان در فضای باز و بدون سرپناه مانده‌اند و خواستار اعمال فشار برای گشایش گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های انسانی و تجهیزات اسکان شد.

در همین حال، دستگاه دفاع مدنی غزه با توصیف اوضاع انسانی به‌عنوان «بسیار سخت»، از دریافت مداوم پیام‌های استغاثه آوارگان خبر داد و تأکید کرد که چادرهای فرسوده در برابر شدت باد و طوفان تاب نیاورده، پاره یا کنده شده‌اند و خانواده‌ها را بی‌پناه رها کرده‌اند.

بنا بر اعلام این نهاد، تلاش آوارگان برای مهار و تثبیت چادرها به دلیل شدت بادها بی‌نتیجه مانده است.

