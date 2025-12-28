خبرگزاری کار ایران
در آستانه دیدار با ترامپ؛ زلنسکی «معادله دشوار» صلح با روسیه را اعلام کرد

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که کی‌یف تمام تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ با روسیه به کار بسته، اما تحقق صلح در نهایت به تصمیم شرکای بین‌المللی این کشور بستگی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز- یکشنبه- در آستانه دیدار با همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، در فلوریدا، از طریق حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت: «این یکی از شلوغ‌ترین روزها در عرصه دیپلماسی امسال است و پیش از آغاز سال جدید می‌توان تصمیم‌های مهمی اتخاذ کرد.»

او افزود: «ما تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته‌ایم، اما اتخاذ تصمیمات نهایی به شرکای ما بستگی دارد؛ کسانی که از اوکراین حمایت می‌کنند و کسانی که فشار می‌آورند تا روسیه پیامدهای تجاوز خود را احساس کند. تنها در همین هفته بیش از ۲۱۰۰ پهپاد رزمی، حدود ۸۰۰ بمب هدایت‌شونده هوایی و ۹۴ موشک از انواع مختلف علیه ما به کار گرفته شده است.»

زلنسکی ادامه داد: «همه این اقدامات علیه مردم ما، علیه زندگی و علیه تداوم زندگی روزمره ما انجام شده است، به ویژه زیرساخت‌های انرژی. تیم‌های تعمیرات، کارگران بخش انرژی و گروه‌های واکنش سریع خدمات اضطراری دولت اوکراین به‌طور شبانه‌روزی در تلاش هستند تا جان مردم را حفظ کرده و برق را مجددا تامین کنند.»

رئیس‌جمهور اوکراین تاکید کرد: «همچنین مهم است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه اثرگذار باشد، فشارهای سیاسی بر تجاوز آن ادامه یابد، اوکراین سامانه‌های دفاع هوایی دریافت کند و همه اقدامات لازم برای پایان دادن به این جنگ و تضمین امنیت کشور انجام شود.»

زلنسکی افزود: «این گام‌ها همان موضوعاتی است که امروز در دیدار با شرکای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. از همه کسانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، سپاسگزارم.»

انتهای پیام/
