در آستانه دیدار با ترامپ؛ زلنسکی «معادله دشوار» صلح با روسیه را اعلام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز- یکشنبه- در آستانه دیدار با همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، در فلوریدا، از طریق حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت: «این یکی از شلوغ‌ترین روزها در عرصه دیپلماسی امسال است و پیش از آغاز سال جدید می‌توان تصمیم‌های مهمی اتخاذ کرد.»

او افزود: «ما تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته‌ایم، اما اتخاذ تصمیمات نهایی به شرکای ما بستگی دارد؛ کسانی که از اوکراین حمایت می‌کنند و کسانی که فشار می‌آورند تا روسیه پیامدهای تجاوز خود را احساس کند. تنها در همین هفته بیش از ۲۱۰۰ پهپاد رزمی، حدود ۸۰۰ بمب هدایت‌شونده هوایی و ۹۴ موشک از انواع مختلف علیه ما به کار گرفته شده است.»

زلنسکی ادامه داد: «همه این اقدامات علیه مردم ما، علیه زندگی و علیه تداوم زندگی روزمره ما انجام شده است، به ویژه زیرساخت‌های انرژی. تیم‌های تعمیرات، کارگران بخش انرژی و گروه‌های واکنش سریع خدمات اضطراری دولت اوکراین به‌طور شبانه‌روزی در تلاش هستند تا جان مردم را حفظ کرده و برق را مجددا تامین کنند.»

رئیس‌جمهور اوکراین تاکید کرد: «همچنین مهم است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه اثرگذار باشد، فشارهای سیاسی بر تجاوز آن ادامه یابد، اوکراین سامانه‌های دفاع هوایی دریافت کند و همه اقدامات لازم برای پایان دادن به این جنگ و تضمین امنیت کشور انجام شود.»

زلنسکی افزود: «این گام‌ها همان موضوعاتی است که امروز در دیدار با شرکای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. از همه کسانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، سپاسگزارم.»

