قرارداد انگلیس با آلمان برای خرید توپخانههای پیشرفته
بریتانیا اعلام کرد که یک قرارداد خرید مشترک ۵۲ میلیون پوندی (۷۰ میلیون دلاری) با آلمان برای خرید توپخانه پیشرفته نصبشده بر روی خودروهای زرهی امضا کرده است.
در بیانیهای از وزارت دفاع آمده است که این قرارداد، یک نمونه اولیه از سامانه RCH 155 و دو واحد برای آزمایش در آلمان را در اختیار ارتش بریتانیا قرار میدهد.
در این بیانیه آمده است که این سامانه میتواند در حال حرکت هشت گلوله در دقیقه شلیک کند، با دو خدمه کار کند و ۷۰۰ کیلومتر را بدون سوختگیری طی کند.