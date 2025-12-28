خبرگزاری کار ایران
نشست اضطراری اتحادیه عرب نشستی برای محکومیت به رسمیت شناختن سومالی‌لند

کد خبر : 1734303
اتحادیه عرب انروز -یکشنبه-دنشستی اضطراری برای محکومیت به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نشست اضطراری اتحادیه عرب در سطح هیئت‌های دائم برای رد به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» توسط اسرائیل امروز -یکشنبه- آغاز می‌شود.

 بسیاری از کشورهای عرب و اسلامی به رسمیت شناختن این منطقه را محکوم و تاکید کردند که این اقدام، امنیت، ثبات و اتحاد سومالی و امنیت منطقه را به طور کلی به خطر می‌اندازد.

وزرای خارجه مصر، الجزایر، کومور، جیبوتی، گامبیا، ایران، عراق، اردن، کویت، لیبی، مالدیو، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سومالی، سودان، ترکیه، یمن و سازمان همکاری اسلامی، رد قاطع خود را از اعلامیه اسرائیل مبنی بر به رسمیت شناختن منطقه سومالی لند اعلام کردند.

سومالی پیش از این خواستار برگزاری جلسه اضطراری اتحادیه عرب برای بحث در مورد به رسمیت شناختن این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی شده بود.

 

