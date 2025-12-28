السودانی:
نمایندگان آمریکایی تمایل خود را برای مذاکره با طرف ایرانی ابراز کردند
نخست وزیر عراق ضمن اعلام تلاشهای میانجیگرانه برای مذاکرات میان ایران و آمریکا از سیگنالهای مثبت از سوی دو طرف در این باره خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نیو ریجن، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق اعلام کرد که طرف نمانیدگان دولت آمریکا آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات با طرف ایرانی در بغداد اعلام کردند.
سودانی پیشتر در سخنانی اظهار داشت که این کشور در حال انجام تلاش مهمی برای ترتیب دادن یک نشست دوجانبه بین ایران و آمریکا در بغداد برای از سرگیری گفتوگوها میان دو طرف است.
وی در گفتوگو با شبکه المیادین عنوان کرد که کشورش موافق با ایفای هرگونه نقش در راستای خدمت به ثبات در منطقه و نزدیک کردن دیدگاهها است. نخست وزیر عراق گفت که ایستادگی ایران در کنار عراق در مقابل تروریسم و حمایت از فرایند سیاسی دخالت در تصمیم گیری عراق نیست.