گروسی خبر داد:
آغاز فرآیند تعمیرات در نیروگاه هستهای زاپوریژژیا
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از آغاز فرآیند تعمیرات در نیروگاه هستهای زاپوریژژیا اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،
آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز -یکشنبه- به نقل از «رافائل گروسی»، مدیرکل خود، اعلام کرد که پس از یک آتشبس محلی دیگر که با میانجیگری این آژانس برقرار شد، تعمیرات خطوط برق در نزدیکی نیروگاه هستهای زاپوریژژیا اوکراین آغاز شده است.
این آژانس افزود که یک تیم از آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به عنوان بخشی از تلاشها برای جلوگیری از حادثه هستهای در جریان جنگ در درگیریهای اوکراین، در حال نظارت بر تعمیراتی است که انتظار میرود چند روز طول بکشد.