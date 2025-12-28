اولتیماتوم نهایی آمریکا به بغداد؛ خلع سلاح یا تحریم!
نماینده رئیسجمهور آمریکا، پس از تعطیلات کریسمس وارد بغداد خواهد شد؛ سفری که آغاز مرحلهای از فشار مستقیم واشنگتن بر دولت عراق است و شامل درخواست خلع سلاح گروههای مسلح و تهدید به تحریمهای شدید اقتصادی میشود.
به گزارش ایلنا، در حالیکه محافل سیاسی در عراق مشغول بازسازی ائتلافهای شکننده خود هستند، تمام نگاهها به فرودگاه بینالمللی بغداد دوخته شده است؛ جایی که مارک ساوایا، نماینده رئیسجمهور آمریکا، وارد خواهد شد. منابع مطلع به «بغداد الیوم» اعلام کردهاند که ساوایا پس از تعطیلات کریسمس به بغداد سفر میکند؛ سفری که نه تنها تشریفاتی نیست، بلکه آغاز مرحلهای از فشار مستقیم واشنگتن بر سیاست و امنیت عراق به شمار میرود.
ساوایا، بازرگان آمریکایی عراقیتبار، رویکردی قاطع و مستقیم دارد و به جای دیپلماسی معمول، با شفافیت و صراحت خواستههای خود را اعلام میکند. او پیش از ورود به بغداد با توییتهایی صریح و مداخلهجویانه، خواستار جدول زمانی برای خلع سلاح و فروپاشی گروههای مسلح شده و حضور آنها را تهدیدی جدی برای حاکمیت دولت عراق دانسته است. اطلاعات موثق حاکی است که ساوایا از طریق تماس با برخی رهبران عراقی، از روندهای پشتپرده سیاسی آگاه شده است.
دولت بغداد در موقعیتی دشوار قرار دارد. از یک سو، مقامات رسمی و پارلمانی توییتهای ساوایا را «مداخله غیرقابل قبول» دانسته و بر حفظ حاکمیت تاکید کردهاند. از سوی دیگر، اقدامات پشتپرده برای تشکیل کمیتههای فنی به منظور شناسایی و ثبت سلاحها آغاز شده است تا در برابر هرگونه تحریم یا فشار اقتصادی واکنش پیشگیرانهای انجام شود و ثبات مالی کشور حفظ گردد.
برخی گروههای مقاومت، از جمله النجباء، ساوایا را خائن معرفی کرده و تهدید کردهاند که در صورت ادامه فشار، واکنش شدیدی خواهند داشت. این نشان میدهد که گروهها به خوبی دریافتهاند واشنگتن با هیچ گروهی مصالحه نمیکند و عراق اکنون در موقعیتی دشوار قرار دارد: یا پذیرش شرایط آمریکا و پیوستن به نظم بینالمللی یا مواجهه با تحریمها و بحران اقتصادی و امنیتی.
اطلاعات موثق نشان میدهد که ساوایا سه هدف اصلی دارد: فروپاشی ساختار گروههای مسلح، نه صرفا جمعآوری سلاح؛ فشار مالی بر بانکها و نهادهای اقتصادی مرتبط با گروهها، از جمله تهدید به تحریم؛ و تعیین خطوط قرمز سیاسی درباره نامزدهای دولت آینده که میتواند روند تشکیل کابینه را با چالش مواجه کند.
ورود ساوایا پس از کریسمس به معنای آغاز ساعت صفر برای سنجش توان انعطاف دولت عراق در برابر فشارهای واشنگتن است. توانایی بغداد در کنترل سلاح و تضمین جریان مالی، معیار کلیدی حفظ حاکمیت و ثبات کشور محسوب میشود. روزهای آینده مشخص خواهد کرد که آیا پایتخت موفق به مهار فشار آمریکا خواهد شد یا وارد فصل تازهای از تنشهای سیاسی و امنیتی خواهد شد که ممکن است چهره ساختار سیاسی عراق را دگرگون سازد.