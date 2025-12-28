خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه اضطراری شورای امنیت درباره به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل

جلسه اضطراری شورای امنیت درباره به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل
کد خبر : 1734178
لینک کوتاه کپی شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای اضطراری درباره به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است جلسه‌ای اضطراری برای بحث در مورد به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» توسط اسرائیل تشکیل دهد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که انتظار می‌رود چندین عضو از این اقدام انتقاد کنند.

«دنی دانون»، نماینده دائم رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در پلتفرم ایکس نوشت: «شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای یک جلسه فوری پس از به رسمیت شناختن جمهوری سومالی‌لند توسط اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد».

وی افزود: «ما از بحث‌های سیاسی ابایی نداریم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی