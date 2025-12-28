به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است جلسه‌ای اضطراری برای بحث در مورد به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» توسط اسرائیل تشکیل دهد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که انتظار می‌رود چندین عضو از این اقدام انتقاد کنند.

«دنی دانون»، نماینده دائم رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در پلتفرم ایکس نوشت: «شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای یک جلسه فوری پس از به رسمیت شناختن جمهوری سومالی‌لند توسط اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد».

وی افزود: «ما از بحث‌های سیاسی ابایی نداریم».

