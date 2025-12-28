درخواست احزاب سیاسی آلمان برای ممنوعیت حضور حزب «آلترناتیو برای آلمان» در نشست امنیتی مونیخ

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یکی از چهره‌های برجسته اتحاد محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی آلمان خواستار ممنوعیت شرکت دوباره حزب راست‌گرای پوپولیست آلترناتیو برای آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ سال آینده میلادی شده است.

«الکساندر هافمن»، رئیس گروه پارلمانی اتحادیه سوسیال مسیحی باواریا، اظهار داشت که تماس‌های حزب آلترناتیو برای آلمان با روسیه و چین، آن را از شرکت در نشست عالی سیاست امنیتی جهانی محروم می‌کند. هافمن گفت: «این یک خطر امنیتی خواهد بود.»

کنفرانس امنیت بین‌المللی مونیخ ۲۰۲۶ قرار است از ۱۳ تا ۱۵ فوریه با حضور ده‌ها رهبر جهان و وزرای دفاع و امور خارجه، طبق معمول، برگزار شود.

سیاستمداران ارشد پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) نیز به طور سنتی به این کنفرانس دعوت می‌شوند، اما کریستوف هویسگن، مدیر سابق کنفرانس، در دو سال گذشته تصمیم گرفت حزب آلترناتیو برای آلمان را دعوت نکند.

این حزب ضد مهاجرت که به بزرگ‌ترین نیروی مخالف در آلمان تبدیل شده است، در سال‌های اخیر به دلیل روابطش با مسکو و پکن با انتقادات شدیدی روبرو بوده است.

انتهای پیام/