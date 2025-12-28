خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست احزاب سیاسی آلمان برای ممنوعیت حضور حزب «آلترناتیو برای آلمان» در نشست امنیتی مونیخ

درخواست احزاب سیاسی آلمان برای ممنوعیت حضور حزب «آلترناتیو برای آلمان» در نشست امنیتی مونیخ
کد خبر : 1734162
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از چهره‌های برجسته اتحاد محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی آلمان خواستار ممنوعیت شرکت دوباره حزب راست‌گرای پوپولیست آلترناتیو برای آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ سال آینده میلادی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یکی از چهره‌های برجسته اتحاد محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی آلمان خواستار ممنوعیت شرکت دوباره حزب راست‌گرای پوپولیست آلترناتیو برای آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ سال آینده میلادی شده است.

«الکساندر هافمن»، رئیس گروه پارلمانی اتحادیه سوسیال مسیحی باواریا، اظهار داشت که تماس‌های حزب آلترناتیو برای آلمان  با روسیه و چین، آن را از شرکت در نشست عالی سیاست امنیتی جهانی محروم می‌کند. هافمن گفت: «این یک خطر امنیتی خواهد بود.»

کنفرانس امنیت بین‌المللی مونیخ ۲۰۲۶ قرار است از ۱۳ تا ۱۵ فوریه با حضور ده‌ها رهبر جهان و وزرای دفاع و امور خارجه، طبق معمول، برگزار شود.

سیاستمداران ارشد پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) نیز به طور سنتی به این کنفرانس دعوت می‌شوند، اما کریستوف هویسگن، مدیر سابق کنفرانس، در دو سال گذشته تصمیم گرفت حزب آلترناتیو برای آلمان را دعوت نکند.

این حزب ضد مهاجرت که به بزرگ‌ترین نیروی مخالف در آلمان تبدیل شده است، در سال‌های اخیر به دلیل روابطش با مسکو و پکن با انتقادات شدیدی روبرو بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی