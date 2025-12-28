به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، جست‌وجو برای یافتن ۲۱ مفقود پس از غرق شدن دو قایق در اندونزی ادامه دارد.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، تیم‌های جستجو و نجات در اندونزی امروز -یکشنبه- به تلاش‌های خود برای یافتن ۲۱ نفر مفقود شده پس از دو حادثه جداگانه قایق در «پاپوآ» و «ایست نوسا تنگارا» ادامه می‌دهند.

«کومپاس تی‌وی» گزارش داد که عصر چهارشنبه، یک قایق تندرو حامل ۲۱ مسافر به دلیل بادهای شدید و امواج بلند در منطقه جزایر «یاپن» در استان پاپوآ واژگون شد.

بر اساس گزارش‌ها سه مسافر نجات یافتند، جسد یک قربانی بعدزاظهر شنبه یافته شد و ۱۷ تن کماکان مفقود هستند.

به گزارش «جاکارتا گلوب»، در حادثه دیگری در ایست نوسا تنگارا، چهار گردشگر اسپانیایی پس از غرق شدن یک قایق توریستی در نزدیکی جزیره «پادار» در منطقه «پارک ملی کومودو» در شب جمعه، همچنان مفقود هستند.

انتهای پیام/