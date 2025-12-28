به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، رسانه‌های عبری اعلام کرده‌اند که سه کشور با درخواست آمریکا برای مشارکت در نیروی صلح بین‌المللی که قرار است در نوار غزه مستقر شود، موافقت کرده‌اند.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» نوشت: طبق اطلاعات ارائه‌شده در نشست اخیر کابینه سیاسی ـ امنیتی اسرائیل، سه کشور آماده اعزام نیروهایی به این نیروی بین‌المللی هستند، اما نام آن‌ها فاش نشده و تنها اندونزی به‌عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان مشخص شده است.

پیش‌تر، نام کشورهایی مانند ایتالیا، پاکستان و بنگلادش نیز به‌عنوان «شرکت‌کنندگان احتمالی» مطرح شده بود.

یک مقام ارشد اسرائیلی پس از جلسه کنست تاکید کرد که «طرح اصلی ترامپ و نتانیاهو بر گسترش توافق‌های ابراهیم پس از پایان جنگ و بازگشت اسرای فلسطینی متمرکز بود، اما این مسیر در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه شده و تمرکز فعلی بر مرحله دوم و تشکیل یک نیروی چندملیتی است».

وی افزود که «ترکیه در این نیرو حضور نخواهد داشت و اسرائیل هیچ کشوری را که تمایلی به مشارکت ندارد، مجبور نخواهد کرد».

این مقام همچنین خاطرنشان کرد که اجرای مرحله دوم حتی در بهترین شرایط زمان‌بر خواهد بود، زیرا نیروهای بین‌المللی هنوز به‌طور کامل آماده نیستند و واشنگتن در تلاش است تا آمادگی کامل پیش از اعزام تضمین شود.

وی با اشاره به «شک و تردید جدی» در داخل اسرائیل نسبت به توانایی نیروهای بین‌المللی در خلع سلاح گروه «حماس»، تصریح کرد که «باید فرصت داده شود».

انتهای پیام/