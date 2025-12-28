خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشارکت اندونزی و غیبت ترکیه در نیروی بین‌المللی غزه

مشارکت اندونزی و غیبت ترکیه در نیروی بین‌المللی غزه
کد خبر : 1734063
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که سه کشور با درخواست آمریکا برای مشارکت در نیروی بین‌المللی مستقر در نوار غزه موافقت کرده‌اند. در میان این کشورها، تنها اندونزی به‌عنوان مشارکت‌کننده مشخص شده و ترکیه در این طرح حضور ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، رسانه‌های عبری اعلام کرده‌اند که سه کشور با درخواست آمریکا برای مشارکت در نیروی صلح بین‌المللی که قرار است در نوار غزه مستقر شود، موافقت کرده‌اند.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» نوشت: طبق اطلاعات ارائه‌شده در نشست اخیر کابینه سیاسی ـ امنیتی اسرائیل، سه کشور آماده اعزام نیروهایی به این نیروی بین‌المللی هستند، اما نام آن‌ها فاش نشده و تنها اندونزی به‌عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان مشخص شده است.

پیش‌تر، نام کشورهایی مانند ایتالیا، پاکستان و بنگلادش نیز به‌عنوان «شرکت‌کنندگان احتمالی» مطرح شده بود.

یک مقام ارشد اسرائیلی پس از جلسه کنست تاکید کرد که «طرح اصلی ترامپ و نتانیاهو بر گسترش توافق‌های ابراهیم پس از پایان جنگ و بازگشت اسرای فلسطینی متمرکز بود، اما این مسیر در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه شده و تمرکز فعلی بر مرحله دوم و تشکیل یک نیروی چندملیتی است».

وی افزود که «ترکیه در این نیرو حضور نخواهد داشت و اسرائیل هیچ کشوری را که تمایلی به مشارکت ندارد، مجبور نخواهد کرد».

این مقام همچنین خاطرنشان کرد که اجرای مرحله دوم حتی در بهترین شرایط زمان‌بر خواهد بود، زیرا نیروهای بین‌المللی هنوز به‌طور کامل آماده نیستند و واشنگتن در تلاش است تا آمادگی کامل پیش از اعزام تضمین شود.

وی با اشاره به «شک و تردید جدی» در داخل اسرائیل نسبت به توانایی نیروهای بین‌المللی در خلع سلاح گروه «حماس»، تصریح کرد که «باید فرصت داده شود».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا