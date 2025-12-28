آغاز مرحله اول انتخابات سراسری میانمار
رایدهندگان میانماری امروز -یکشنبه- در اولین انتخابات سراسری پس از پنج سال به پای صندوق رای رفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، رایدهندگان میانماری امروز -یکشنبه- در اولین مرحله از انتخابات سراسری این کشور در پنج سال، به پای صندوقهای رای رفتند.
رای دهندگان در «یانگون»، بزرگترین شهر و «نایپیداو» پایتخت میانمار، در دبیرستانها و ساختمانهای دولتی و مذبی، رای خود را به صندوق انداختند.
تلویزیون دولتی میانمار تصاویری از ورود رای دهندگان به حوزههای اخذ رای و همچنین فعالیت ناظران بینالمللی در حوزههای رایگیری در نایپیدا، یانگون و دیگر شهرها نشان داد و اشاره کرد که این ناظران از روسیه، چین، بلاروس، هند، ویتنام، قزاقستان، فیلیپین، کامبوج، تایلند، لائوس و دیگر کشورها هستند.