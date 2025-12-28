خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

اگر کسی حمله به روسیه را در نظر بگیرد، با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد

اگر کسی حمله به روسیه را در نظر بگیرد، با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد
کد خبر : 1734034
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه روسیه، گفت که مسکو قصد حمله به کسی را ندارد، اما به مقامات اروپایی هشدار داد که هرگونه حمله به روسیه با پاسخی کوبنده مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، گفت که مسکو قصد حمله به کسی را ندارد، اما به مقامات اروپایی هشدار داد که هرگونه حمله به روسیه با پاسخی کوبنده مواجه خواهد شد.

وی در مصاحبه‌ای با گفت: «پیام من برای سیاستمداران اروپایی که به نظر می‌رسد در درک این واقعیت مشکل دارند - امیدوارم این مصاحبه را بخوانند - این است که یک بار دیگر تکرار کنند که نیازی به ترس از حمله روسیه به کسی نیست.»

این دیپلمات ارشد خاطرنشان کرد: «با این حال، اگر کسی حمله به روسیه را در نظر بگیرد، با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد.»

وی افزود که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، بارها این را اعلام کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا