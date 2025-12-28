به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، گفت که مسکو قصد حمله به کسی را ندارد، اما به مقامات اروپایی هشدار داد که هرگونه حمله به روسیه با پاسخی کوبنده مواجه خواهد شد.

وی در مصاحبه‌ای با گفت: «پیام من برای سیاستمداران اروپایی که به نظر می‌رسد در درک این واقعیت مشکل دارند - امیدوارم این مصاحبه را بخوانند - این است که یک بار دیگر تکرار کنند که نیازی به ترس از حمله روسیه به کسی نیست.»

این دیپلمات ارشد خاطرنشان کرد: «با این حال، اگر کسی حمله به روسیه را در نظر بگیرد، با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد.»

وی افزود که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، بارها این را اعلام کرده است.

