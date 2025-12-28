گوشی رئیس دفتر نتانیاهو هک شد
گروه هکری حنظله اعلام کرد که تلفن رئیس دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی را هک کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، گروه سایبری «حنظله» طی پیامی در شبکه ایکس از هک تلفن رئیس دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی خبر داد.
این گروه طی پیامی در شبکه ایکس خطاب به «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نوشت: «هر لایه از امنیت شما و هر رازی که تزاحی براورمن رئیس دفترتان به آن دسترسی داشته در اختیار ماست.»
این گروه سایبری اعلام کرد: «آیفون ۱۶ پرو مکس براورمن هک شده است. نه فقط حالا؛ حنظله سالهاست که نفوذ کرده و گوش میدهد. خزانهای که به آن تکیه داشتید، حالا در اختیار ماست.»