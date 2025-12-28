اتحادیه اروپا:
از وحدت سومالی حمایت میکنیم
اتحادیه اروپا اعلام کرد که از وحدت و حاکمیت سومالی حمایت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، به دنبال به رسمیت شناختن «سومالیلند»، به عناون یک دولت مستقل از سوی اسرائیل، اتحادیه اروپا روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که احترام به وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی برای صلح و ثبات در تمام منطقه شاخ آفریقا کلیدی است.
این بلوک در بیانیهای، بر اهمیت احترام به وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال سومالی، مطابق با قانون اساسی آ« و منشورهای اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحدتاکید کرد.
اتحادیه اروپا همچنین سومالیلند و دولت فدرال سومالی را تشویق به گفتوگو برای حلوفصل اختلافات دیرینه کرد.