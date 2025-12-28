خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه:

۴۳ پهپاد اوکراینی را ظرف ۳ ساعت ساقط کردیم

وزارت دفاع روسیه از نابودی ۴۳ پهپاد اوکراینی در مدت ۳ ساعت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که واحدهای پدافند هوایی این کشور ۴۳ پهپاد اوکراینی را در حریم هوایی روسیه در مناطق مختلف در مدت ۳ ساعت، ساقط کردند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در ۲۷ دسامبر از ساعت ۸ تا ۱۱ شب به وقت مسکو، نیروهای پدافند هوایی ۴۳ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف منهدم کردند».

در این بیانیه افزوده شد: « ۱۵ فروند پهپاد بر فراز منطقه کورسک، بر فراز کریمه و لیپتسک هر کدام ۴ پهپاد، ۳ فروند در آسمان بگورود، در ولادیمیر، کالوگا و مسکو هر کدام یک مورد و ۲ پهپاد در حریم هوایی آزوف نیز سرنگون شدند».

 

 

