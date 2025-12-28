خبرگزاری کار ایران
لاوروف:

ایران حداکثر خویشتنداری را از خود نشان داده است

وزیرخارجه روسیه گفت که ایران در پاسخ به همه تحریکات غرب، از خود حداکثری خویشتنداری را نشان داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه، گفت که ایران در پاسخ به همه تحریکات غرب، حداکثر خویشتنداری و آمادگی برای گفت‌وگو را از خود نشان داده است.

وی اظهار داشت: «مایلیم خاطرنشان کنیم که ایرانی‌ها با بیان تعهد خود به گفت‌وگو و حل اختلافات طولانی مدت با ابزار‌های سیاسی، حداکثر خویشتنداری و خونسردی را در پاسخ به همه تحریکات و باج‌گیری‌های غرب نشان داده‌اند».

در سال ۲۰۲۵، ایران و آمریکا پنج دور مذاکرات در مورد مسائل هسته‌ای، با میانجیگری عمان، به دلیل اقدام نظامی جنایتکارانه اسرائیل با مشارکت آمریکا علیه ایران بدون نتیجه پایان یافت.

 

