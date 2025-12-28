به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز -یکشنبه- در فلوریدا دیدار خواهند کرد تا طرحی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تدوین کنند، اما در مورد مسائل مهم و تحریکات ناشی از حملات هوایی روسیه با اختلافات عمده‌ای روبرو هستند.

این در حالی است که روسیه روز شنبه با صدها موشک و پهپاد به کی‌یف و سایر مناطق اوکراین جنگ‌زده حمله کرد و برق و گرما را در بخش‌هایی از پایتخت قطع کرد. زلنسکی این اقدام را پاسخ روسیه به تلاش‌های صلح با میانجیگری ایالات متحده خواند.

زلنسکی به خبرنگاران گفته است که قصد دارد در این دیدار در محل اقامت ترامپ در فلوریدا، درباره سرنوشت منطقه مورد مناقشه دونباس در شرق اوکراین و همچنین آینده نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و سایر موضوعات بحث کند.

مسکو بارها اصرار داشته است که اوکراین تمام دونباس، حتی مناطقی که هنوز تحت کنترل کیف هستند را واگذار کند و مقامات روسی با سایر بخش‌های آخرین پیشنهاد مخالفت کرده‌اند و این امر تردیدهایی را در مورد پذیرش هرگونه نتیجه‌ای که مذاکرات روز یکشنبه به دست آورد، ایجاد کرده است.

رئیس جمهور اوکراین روز جمعه به اکسیوس گفت که هنوز امیدوار است پیشنهاد ایالات متحده برای خروج کامل نیروهای اوکراینی از دونباس را تعدیل کند. در صورت عدم موفقیت، زلنسکی گفت که کل طرح ۲۰ ماده‌ای، نتیجه هفته‌ها مذاکره، باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

انتهای پیام/