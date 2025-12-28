خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویترز گزارش داد:

اختلاف‌های فراگیر در آستانه دیدار ترامپ و زلنسکی در فلوریدا

اختلاف‌های فراگیر در آستانه دیدار ترامپ و زلنسکی در فلوریدا
کد خبر : 1733946
لینک کوتاه کپی شد.

رؤسای جمهور اوکراین و آمریکا امروز -یکشنبه- در فلوریدا دیدار خواهند کرد تا طرحی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تدوین کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز -یکشنبه- در فلوریدا دیدار خواهند کرد تا طرحی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تدوین کنند، اما در مورد مسائل مهم و تحریکات ناشی از حملات هوایی روسیه با اختلافات عمده‌ای روبرو هستند.

این در حالی است که روسیه روز شنبه با صدها موشک و پهپاد به کی‌یف و سایر مناطق اوکراین جنگ‌زده حمله کرد و برق و گرما را در بخش‌هایی از پایتخت قطع کرد. زلنسکی این اقدام را پاسخ روسیه به تلاش‌های صلح با میانجیگری ایالات متحده خواند.

زلنسکی به خبرنگاران گفته است که قصد دارد در این دیدار در محل اقامت ترامپ در فلوریدا، درباره سرنوشت منطقه مورد مناقشه دونباس در شرق اوکراین و همچنین آینده نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و سایر موضوعات بحث کند.

مسکو بارها اصرار داشته است که اوکراین تمام دونباس، حتی مناطقی که هنوز تحت کنترل کیف هستند را واگذار کند و مقامات روسی با سایر بخش‌های آخرین پیشنهاد مخالفت کرده‌اند و این امر تردیدهایی را در مورد پذیرش هرگونه نتیجه‌ای که مذاکرات روز یکشنبه به دست آورد، ایجاد کرده است.

رئیس جمهور اوکراین روز جمعه به اکسیوس گفت که هنوز امیدوار است پیشنهاد ایالات متحده برای خروج کامل نیروهای اوکراینی از دونباس را تعدیل کند. در صورت عدم موفقیت، زلنسکی گفت که کل طرح ۲۰ ماده‌ای، نتیجه هفته‌ها مذاکره، باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا