بولسونارو برای درمان سکسکه تحت عمل جراحی قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «میشل بولسونارو»، همسر «ژائیر بولسونارو»، رئیس جمهور سابق برزیل، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که رئیس جمهور سابق روز گذشته -شنبه- برای درمان سکسکه مداوم تحت عمل جراحی انسداد عصب فرنیک قرار گرفته است.

پزشکان بولسونارو نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که عصب فرنیک راست را مسدود کرده‌اند و قرار است تا ظرف ۴۸ ساعت آینده عملی برای مسدودیت عصب چپ انجام دهند.

بولسونارو، ۷۰ ساله، روز چهارشنبه برای جراحی فتق در بیمارستان بستری شده بود.

در متون پزشکی، عصب فرنیک به عنوان یک عصب حیاتی که از گردن سرچشمه می‌گیرد و دیافراگم، عضله اصلی تنفس، را کنترل می‌کند، توصیف می‌شود.

