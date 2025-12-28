خبرگزاری کار ایران
کشته شدن معاون رئیس اداره کل اطلاعات افغانستان

رسانه‌های محلی گزارش دادند که‌ معاون رئیس اداره کل اطلاعات افغانستان، روز گذشته -‌شنبه- در کابل تحت شرایطی نامشخص کشته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ‌رسانه‌های محلی گزارش دادند که «مولوی نعمان»، معاون رئیس اداره کل اطلاعات افغانستان، روز گذشته -‌شنبه- در کابل تحت شرایطی نامشخص  کشته شد.

طلوع نیوز، به نقل از منابع آگاه، اعلام کرد که مولوی نعمان، دستیار رئیس اطلاعات طالبان، ‌در خانه‌اش در منطقه بوت خاک کابل، پایتخت افغانستان، کشته شد.

این منابع اظهار داشتند که «علت دقیق مرگ هنوز رسماً اعلام نشده است»، اما آنها اظهار داشتند که این حادثه «ناشی از انفجار سیلندر گاز در داخل خانه» بوده است.

 

