وقوع زلزله ۶.۲ ریشتری در سواحل پرو
زلزلهای به بزرگی ۶.۲ ریشتر سواحل پرو را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، زلزلهای به بزرگی ۶.۲ ریشتر سواحل پرو را لرزاند.
مرکز لرزهنگاری اروپا-مدیترانه گزارش داد که مرکز این زمینلرزه در ۹۴ کیلومتری جنوب شرقی تروخیو، شهری با جمعیتی بیش از ۷۰۰۰۰۰ نفر، در عمق تقریبی ۳۰ تا ۶۶ کیلومتری بوده است که شدت برخورد سطحی را کاهش داده است.
مرکز لرزهنگاری اروپا-مدیترانه و مرکز لرزهنگاری ایتالیا این زمینلرزه را در ساعت ۰۲:۵۱ به وقت محلی ثبت کردند. تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وقوع سونامی منتشر نشده است.