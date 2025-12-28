خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع زلزله ۶.۲ ریشتری در سواحل پرو

وقوع زلزله ۶.۲ ریشتری در سواحل پرو
کد خبر : 1733878
لینک کوتاه کپی شد.

زلزله‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر سواحل پرو را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  زلزله‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر سواحل پرو را لرزاند. 

مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه گزارش داد که مرکز این زمین‌لرزه در ۹۴ کیلومتری جنوب شرقی تروخیو، شهری با جمعیتی بیش از ۷۰۰۰۰۰ نفر، در عمق تقریبی ۳۰ تا ۶۶ کیلومتری بوده است که شدت برخورد سطحی را کاهش داده است.

مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه ‌و مرکز لرزه‌نگاری ایتالیا ‌این زمین‌لرزه را در ساعت ۰۲:۵۱ به وقت محلی  ثبت کردند. تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وقوع سونامی منتشر نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا