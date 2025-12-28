خبرگزاری کار ایران
وضعیت غزه همچنان شکننده است
وزیر ‌خارجه روسیه، هشدار داد که صحبت از صلح پایدار در نوار غزه زودهنگام است و وضعیت در این منطقه همچنان ناپایدار است.

به گزارش ایلنا به نقل  از راشا تودی، «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه، هشدار داد که صحبت از صلح پایدار در نوار غزه زودهنگام است و وضعیت در این منطقه همچنان ناپایدار است.

لاوروف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس در مورد نتایج سال ۲۰۲۵ گفت: «وضعیت غزه همچنان شکننده است و صحبت از صلح پایدار زودهنگام است. گزارش‌های منظمی از نقض آتش‌بس وجود دارد و محدودیت‌های قابل توجهی در ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه همچنان وجود دارد.»

لاوروف خاطرنشان کرد که طرف روسی بارها ارزیابی‌های خود را از وضعیت نوار غزه ارائه کرده است و افزود: «ما از تلاش‌های میانجیگری بین‌المللی که مرحله داغ درگیری خونین را که از اکتبر ادامه داشته است متوقف کرد و فلسطینی‌ها را از قحطی گسترده نجات داد، استقبال می‌کنیم.»

با این حال، لاوروف هشدار داد که وضعیت شکننده در منطقه تحت الشعاع عدم قطعیت در مورد مراحل بعدی اجرای توافقات صلح قرار گرفته است.

 

