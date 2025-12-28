خبرگزاری کار ایران
رادیو عبری: نتانیاهو «چراغ سبز» حمله به ایران را از ترامپ می‌گیرد

رادیو عبری: نتانیاهو «چراغ سبز» حمله به ایران را از ترامپ می‌گیرد
رادیو عبری گزارش داد که نخست‌وزیر اسرائیل در جریان دیدار خود با رئیس‌جمهور آمریکا، قصد دارد از او بخواهد سیاست‌های لازم برای حمله احتمالی به ایران در آینده را تایید کند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، رادیو سراسری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صبح امروز به ایالات متحده سفر کرد تا روز دوشنبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار و گفت‌وگو کند.

بر اساس این گزارش،  نتانیاهو در دیدار با ترامپ، خواستار چراغ سبز برای هرگونه اقدام احتمالی علیه ایران خواهد شد و همچنین مخالفت اسرائیل با ورود به مرحله دوم توافق غزه تا پیش از خلع سلاح حماس را به اطلاع وی خواهد رساند.

رئیس‌جمهور آمریکا نیز روز گذشته اعلام کرده بود که گفت‌وگوهای او با نتانیاهو عمدتا بر مسائل مربوط به بخش غزه متمرکز خواهد بود.

این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها در خاورمیانه و پرونده ایران از محورهای اصلی روابط آمریکا و اسرائیل به شمار می‌رود و هرگونه تصمیم یا موضع‌گیری در این زمینه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر تحولات منطقه داشته باشد.

