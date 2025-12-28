در آستانه مذاکرات زلنسکی و ترامپ؛ اروپا و کانادا بر حمایت از اوکراین تأکید کردند

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در آستانه دیدار مهم خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از حمایت قوی رهبران اروپایی و دولت کانادا برخوردار شد. زلنسکی که روز شنبه در مسیر سفر به ایالات متحده توقفی در شهر هلیفکس کانادا داشت، هم‌زمان با تشدید تحولات میدانی، تلاش کرد موضع سیاسی و دیپلماتیک کی‌یف را پیش از گفت‌وگو با واشنگتن تقویت کند.

این حمایت‌ها در شرایطی اعلام شد که روسیه بامداد شنبه و ساعاتی پیش از آغاز سفر زلنسکی، حملات گسترده‌ای را علیه شهر کی‌یف و مناطق اطراف آن انجام داد. در پی این حملات، دست‌کم دو نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. زلنسکی در واکنش به این تحولات، تأکید کرد که تداوم حملات روسیه نشان می‌دهد مسکو اراده‌ای برای پایان دادن به جنگ ندارد؛ اظهاراتی که به نقل از خبرگزاری فرانسه منتشر شد.

رئیس‌جمهور اوکراین در جریان حضور خود در کانادا، در نشستی ویدئویی با شماری از رهبران اروپایی شرکت کرد. در این نشست، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، موج تازه حملات روسیه را به‌شدت محکوم کرد و آن را نشانه‌ای از تضاد آشکار میان تلاش اوکراین برای دستیابی به صلحی پایدار و اصرار روسیه بر ادامه جنگ دانست. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز اعلام کرد که زلنسکی پیش از دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا، از حمایت کامل اروپا و کانادا برخوردار است و تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین با هماهنگی نزدیک با ایالات متحده دنبال خواهد شد.

اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز تأکید کرد که هرگونه توافق صلح باید عادلانه، پایدار و حافظ حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین باشد. در همین راستا، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، هنگام استقبال از زلنسکی در استان نوا اسکوشیا، دستیابی به صلحی پایدار را ممکن دانست، اما تصریح کرد که این امر مستلزم آمادگی روسیه برای همکاری است و حملات اخیر مسکو به کی‌یف را به‌شدت محکوم کرد. زلنسکی همچنین از اعلام یک بسته کمک جدید از سوی کانادا به اوکراین خبر داد.

انتظار می‌رود گفت‌وگوهای روسای‌جمهور اوکراین و آمریکا بر موضوعات حساسی از جمله سرنوشت منطقه دونباس، تضمین‌های امنیتی غرب برای کی‌یف و چارچوب طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ چهار ساله با روسیه متمرکز باشد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، موجب قطع برق بیش از یک میلیون خانه شده و در مقابل، مسکو نیز از سرنگونی صدها پهپاد اوکراینی و پیشروی‌های جدید در شرق و جنوب اوکراین خبر داده است.

