ترس تل‌آویو از «توافق بد» آمریکا با ایران؛ اختلاف جدید نتانیاهو و ترامپ

یک روزنامه عبری از نگرانی شدید نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به احتمال دستیابی آمریکا به توافقی نامطلوب با ایران خبر داد و نوشت تل‌آویو تلاش دارد در دیدار آتی نخست‌وزیر این رژیم با دونالد ترامپ، مانع هرگونه توافقی شود که به ادعای صهیونیست‌ها امنیت آنها را به خطر می‌اندازد.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» با اشاره به تحولات اخیر در پرونده هسته‌ای ایران، از نگرانی محافل امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نسبت به رویکرد دولت آمریکا خبر داد.

بر اساس این گزارش، نهادهای دفاعی رژیم صهیونیستی بیم آن دارند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مسیر مذاکرات احتمالی با ایران به سمت توافقی حرکت کند که از دید تل‌آویو «ضعیف» بوده و ملاحظات مورد نظر این رژیم را تامین نکند.

این روزنامه عبری می‌نویسد تل‌آویو خواهان توافقی است که به ادعای مقامات صهیونیستی، برنامه هسته‌ای ایران، توان موشکی و توسعه پهپادی این کشور را شامل شود و تحت نظارت‌های شدید بین‌المللی قرار گیرد؛ شروطی که ایران همواره آن را رد کرده است.

در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، قصد دارد در دیدار پیش‌ِرو با ترامپ، این نگرانی‌ها را مطرح کرده و او را از پیامدهای هرگونه توافق خارج از چارچوب خواسته‌های تل‌آویو برحذر دارد.

یدیعوت آحارونوت همچنین اذعان کرده است که رئیس‌جمهور آمریکا تمایل دارد از ورود به درگیری‌های جدید در منطقه غرب آسیا اجتناب کند و تمرکز خود را بر پایان دادن به بحران‌ها قرار دهد؛ رویکردی که موجب نگرانی جدی محافل صهیونیستی شده است.

تحلیلگران صهیونیست معتقدند اختلاف نظر میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر نحوه مواجهه با ایران، به یکی از چالش‌های اصلی روابط دو طرف در دوره آینده تبدیل خواهد شد.

