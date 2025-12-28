رکورد ۹ ساله حضور کیم در انظار عمومی؛ رهبر کره شمالی در اوج تحرک دیپلماتیک و نظامی

به گزارش ایلنا، خبرگزاری «یونهاب» گزارش داد که «کیم جونگ‌اون» رهبر کره‌شمالی، در سال ۲۰۲۵ بیشترین میزان حضور در انظار عمومی را در ۹ سال گذشته ثبت کرده است؛ موضوعی که همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک و اجرایی پیونگ‌یانگ ارزیابی می‌شود.

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط منابع کره‌جنوبی، کیم جونگ‌اون تا اواخر دسامبر سال جاری میلادی در مجموع در ۱۳۱ فعالیت رسمی و علنی شرکت داشته که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ تاکنون به شمار می‌رود.

این فعالیت‌ها شامل ۳۰ مراسم عمومی، ۲۳ بازدید میدانی و ۲۱ رویداد نظامی بوده و نشان‌دهنده تلاش رهبر کره‌شمالی برای پیشبرد مرحله نهایی برنامه توسعه پنج‌ساله کشور و همچنین گسترش نقش‌آفرینی خارجی پیونگ‌یانگ است.

در همین چارچوب، کیم جونگ‌اون در سال جاری میلادی در رژه نظامی چین در پکن حضور یافت و پنج دیدار و نشست سطح بالا با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهوری چین و شماری از رهبران کشورهای آسیایی برگزار کرد.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که رهبر کره شمالی در ۱۰ نوبت با مقام‌های خارجی دیدار داشته که به‌گفته ناظران، می‌تواند نشانه‌ای از گرایش محتاطانه پیونگ‌یانگ به افزایش تعاملات خارجی در شرایط تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و جهان باشد.

