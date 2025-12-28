اروپا به مانع اصلی تحقق صلح تبدیل شده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که اتحادیه اروپا دیگر تلاشی برای پنهان‌کردن آمادگی خود برای جنگ با روسیه ندارد و به مانع اصلی تحقق صلح تبدیل شده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر گفت: «پس از تغییر دولت در آمریکا، این اروپا و اتحادیه اروپا هستند که در عمل مانع اصلی مسیر صلح شده‌اند و برنامه‌های خود برای آمادگی جنگ با روسیه را آشکارا اعلام می‌کنند».

لاوروف افزود که اتحادیه اروپا در روزهای اخیر تلاش کرده بود تصمیمی را برای انتقال ذخایر ارزی مسدودشده روسیه در بلژیک به دولت «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین تحمیل کند، اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شد.

وزیر خارجه روسیه همچنین به نشست اخیر سران اتحادیه اروپا در بروکسل اشاره کرد و گفت: «در این نشست، اتحادیه اروپا به‌طور موقت از مصادره دارایی‌های روسیه عقب‌نشینی کرد، اما در عین حال تصمیم گرفت وامی به ارزش ۹۰ میلیارد یورو از بودجه خود به اوکراین اختصاص دهد».

به گفته لاوروف، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک اعلام کرده‌اند که در تضمین این وام مشارکت نخواهند کرد.

وی تأکید کرد: «این اقدام‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به‌جای ایفای نقش در حل‌وفصل سیاسی بحران اوکراین، مسیر تشدید تنش و تقابل نظامی را در پیش گرفته است».

