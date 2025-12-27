۱۱۱ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی بعدازظهر امروز -شنبه- به وقت محلی، موفق به رهگیری و انهدام ۱۱۱ فروند پهپاد اوکراینی از نوع بال‌ثابت در مناطق مختلف روسیه شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه افزود که این عملیات از ساعت ۱۵ تا ۱۸ به وقت مسکو انجام شده و پهپادها در چندین استان سرنگون شده‌اند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۷۳ پهپاد بر فراز استان بریانسک، ۲۰ فروند در استان کالوگا، هشت پهپاد در منطقه مسکو، پنج فروند در استان تولا، سه پهپاد در استان اوریول ودو فروند دیگر در استان اسمولنسک منهدم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای اوکراینی به‌طور مستمر مناطق مرزی روسیه از جمله استان‌های بلگورود، بریانسک، کورسک، ورونژ، روستوف و همچنین شبه‌جزیره کریمه را با استفاده از پهپادها و موشک‌ها هدف قرار می‌دهند و در مواردی نیز تلاش کرده‌اند تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی در عمق خاک روسیه را مورد حمله قرار دهند.

وزارت دفاع روسیه تأکید کرده است که در پاسخ به «اقدام‌های تروریستی رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های مدنی»، نیروهای مسلح روسیه صرفاً اهداف نظامی را هدف قرار می‌دهند؛ از جمله زیرساخت‌های نظامی، تأسیسات مجتمع صنایع دفاعی، مراکز ذخیره، تعمیر یا تولید تجهیزات نظامی، و محل تجمع نیروهای مسلح اوکراین و نیروهای خارجی.

