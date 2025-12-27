به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت خارجه تایلند گزارش داد که به همراه کامبوج و چین، در تاریخ ۲۸ و ۲۹ دسامبر برای بحث در مورد حل‌و‌فصل درگیری مرزی با کامبوج، رایزنی‌های سه‌جانبه‌ای برگزار خواهند کرد.

براساس اطلاعاتی که این وزارتخانه منتشر کرد، «سیهاساک فوانگکتکو»، وزیرخارجه تایلند، به دعوت «وانگ یی»، همتای چینی خود، در تاریخ ۲۸ و ۲۹ دسامبر از استان به استان «یون‌نان» چین سفر خواهد کرد.

در این بیانیه تصریح شد: «در طول این سفر، وزیر خارجه تایلند با همتای چینی خود مذاکرات دوجانبه‌ای انجام خواهد داد. او همچنین در رایزنی‌های سه‌جانبه میان چین، تایلند و کامبوج که توسط پکن پیشنهاد شده است، شرکت خواهد کرد».

بر اساس بیانیه وزارت خارجه تایلند، طرفین در این دیدار در مورد نتایج سومین نشست ویژه کمیته عمومی مرزی تایلند و کامبوج با هدف تضمین آتش‌بس پایدار و ترویج صلح پایدار بین دو کشور گفت‌وگو خواهند کرد.

