کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد:
به رسمیت شناختن سومالیلند در ازای پذیرش جمعیت غزه صورت گرفت
شبکه اسرائیلی گزارش داد که به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی رژیم صهیوینستی در ازای پذیرش ساکنان غزه صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پس از آنکه دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته -جمعه- گزارش داد که این رژیم «سومالیلند» را به رسمیت میشناسد، کانال اسرائیل۱۴ گزارش داد که این اقدام در ازای پذیرش ساکنان غزه توسط سومالیلند صورت گرفته است،
این کانال اشاره کرد که این اعلامیه به سبک توافق ابراهیم تدوین شده و شامل برقراری روابط دیپلماتیک کامل و همکاری استراتژیک در حوزههای مختلف میشود و اشاره میکند که سومالیلند پذیرای ساکنان غزه خواهد بود.