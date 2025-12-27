به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی حامی دولت عدن (دولت مستعفی یمن) اعلام کرد که با تحرکات نظامی مخالف تلاش‌های کاهش تنش با هدف محافظت از غیرنظامیان مقابله خواهد شد.

«ترکی المالکی»، سخنگوی نیروهای ائتلاف حمایت از دولت عدن اعلام کرد که با تحرکات نظامی که ناقض تلاش‌های کاهش تنش در جنوب یمن باشد، برخورد خواهد کرد و همزمان خواستار خویشتنداری و پاسخ به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، سخنگوی نیروهای این ائتلاف افزود که رئیس شورای فرماندهی ریاستی یمن درخواستی را برای اتخاذ اقدامات فوری جهت محافظت از غیرنظامیان در استان حضرموت ارائه کرده است.

وی همچنین تأکید کرد که عناصر مسلح وابسته به شورای انتقالی جنوب مرتکب نقض‌های انسانی فاحش و وحشتناکی علیه غیرنظامیان در حضرموت شده‌اند.

سخنگوی نیروهای ائتلاف مذکور همچنین گفت که کاهش تنش در یمن شامل خروج نیروهای شورای انتقالی و توانمندسازی حکومت محلی در حضرموت برای انجام مسؤولیت‌هایش است.

