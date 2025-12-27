زخمی شدن ۳ تن طی حمله با سلاح سرد در مترو پاریس

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، به گفته مقامات قضایی، سه زن پس از چاقو خوردن در متروی پاریس زخمی شدند.

اداره حمل و نقل عمومی پاریس اعلام کرد که این حملات روز گذشته -‌جمعه- در سه ایستگاه خط ۳ مترو که از ایستگاه‌های مرکز شهر عبور می‌کند، رخ داده است.

به گفته اداره پلیس، دو نفر از قربانیان توسط تیم‌های اورژانس درمان و به بیمارستان منتقل شدند، اما جراحات آنها جدی نبود، در حالی که نفر سوم به تنهایی به بیمارستان رفت.

مظنون، مردی ۲۵ ساله، به لطف تصاویر دوربین مداربسته شناسایی شد. به گفته مقامات قضایی، او قبلاً به دلیل جرائم مختلف، از جمله خسارت به اموال، برای پلیس شناخته شده بود و عصر جمعه در وال دواز، شمال غربی پاریس، دستگیر شد.

