کشته شدن چندین تن در پی واژگونی یک اتوبوس در ویتنام
رسانه‌های دولتی ویتنام گزارش دادند که‌ حداقل هفت نفر در اثر واژگونی یک اتوبوس حامل ۱۹ مسافر در جاده‌ای کوهستانی در استان شمالی ین بای، جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های دولتی ویتنام گزارش دادند که‌ حداقل هفت نفر در اثر واژگونی یک اتوبوس حامل ۱۹ مسافر در جاده‌ای کوهستانی در استان شمالی ین بای، جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری ویتنام، این اتوبوس ۲۹ نفره که حامل یک گروه خیریه بود، در حال حرکت به سمت پایین تپه بود که واژگون شد و زیر گرفته شد.

یک مقام محلی در این رابطه گفت: «تیم‌های امداد و نجات تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح (۰۳:۳۰ به وقت گرینویچ) ۱۰ نفر را از میان لاشه اتوبوس بیرون کشیدند، در حالی که دیگران همچنان در زیر آوار گرفتار بودند و تجهیزات سنگین برای بریدن بدنه اتوبوس به کار گرفته شد.»

 

