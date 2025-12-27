خبرگزاری کار ایران
آکسیوس گزارش داد:

زلنسکی ممکن است طرح صلح ترامپ را به همه‌پرسی بگذارد

اکسیوس گزارش داد که اگر رئیس‌جمهور اوکراین در مذاکرات آتی خود با رئیس جمهور آمریکا در روز یکشنبه، در مورد موضع بهتری در مورد دونباس مذاکره نکند، کی‌یف طرح صلح واشنگتن را به همه‌پرسی خواهد گذاشت.

 به گزارش ایلنا به نقل از تاس، اکسیوس گزارش داد که اگر رئیس‌جمهور اوکراین در مذاکرات آتی خود با رئیس جمهور آمریکا در روز یکشنبه، در مورد موضع بهتری در مورد دونباس مذاکره نکند، کی‌یف طرح صلح واشنگتن را به همه‌پرسی خواهد گذاشت.

آکسیوس با استناد به مصاحبه تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین نوشت که او قصد دارد برای پایان دادن به درگیری، بر سر یک توافق چارچوب با کاخ سفید به توافق برسد.

آکسیوس نوشت: «زلنسکی همچنین فاش کرد که مایل است این طرح را برای همه‌پرسی مطرح کند. در حالی که زلنسکی تأکید کرد که پیشرفت بزرگی حاصل شده است، طرح ترامپ همچنان خواستار امتیازات ارضی دردناکی از اوکراین در شرق است. زلنسکی هنوز امیدوار است که این شرایط را بهبود بخشد و گفت که اگر مردم اوکراین نتوانند به یک موضع ‌قوی‌ در مورد قلمرو خود برسند، باید تأیید آنها را جلب کند.»

 

