ابراز نگرانی روییو نسبت به وقایع اخیر در جنوب شرقی یمن

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تأیید کرد که واشنگتن نگران وقایع اخیر در جنوب شرقی یمن است و خواستار ادامه دیپلماسی و خویشتنداری برای دستیابی به یک راه حل پایدار شد.

روبیو در بیانیه‌ای گفت: «ایالات متحده نگران وقایع اخیر در جنوب شرقی یمن است و ما خواستار خویشتنداری و ادامه دیپلماسی برای دستیابی به یک راه حل پایدار هستیم.»

وی افزود: «ما از رهبری دیپلماتیک شرکای خود، پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سپاسگزاریم و همچنان از همه تلاش‌ها برای پیشبرد منافع امنیتی مشترک خود حمایت می‌کنیم.»

