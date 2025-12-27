ابراز نگرانی روییو نسبت به وقایع اخیر در جنوب شرقی یمن
وزیر امور خارجه ایالات متحده، تأیید کرد که واشنگتن نگران وقایع اخیر در جنوب شرقی یمن است و خواستار ادامه دیپلماسی و خویشتنداری برای دستیابی به یک راه حل پایدار شد.
روبیو در بیانیهای گفت: «ایالات متحده نگران وقایع اخیر در جنوب شرقی یمن است و ما خواستار خویشتنداری و ادامه دیپلماسی برای دستیابی به یک راه حل پایدار هستیم.»
وی افزود: «ما از رهبری دیپلماتیک شرکای خود، پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سپاسگزاریم و همچنان از همه تلاشها برای پیشبرد منافع امنیتی مشترک خود حمایت میکنیم.»