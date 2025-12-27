به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کی‌یف، پایتخت اوکراین، بامداد شنبه هدف حمله گسترده روسیه قرار گرفت.

بنا به گزارش‌ها، صدای انفجارهایی در شهر به گوش رسید، پدافند هوایی در حال فعالیت بود و ارتش اوکراین اعلام کرد که موشک‌هایی در حال استقرار هستند.

این اقدام روسیه دو روز قبل از جلسه‌ای که رئیس جمهور اوکراین، می‌گوید قرار است با رئیس جمهور آمریکا، برای بررسی جزئیات توافقی برای حل و فصل جنگ تقریباً چهار ساله روسیه علیه اوکراین برگزار کند، رخ داد.

شاهدان عینی رویترز گفتند که پدافند هوایی در شهر در حال فعالیت بود و کانال‌های غیررسمی تلگرام از انفجارهایی خبر دادند.

انتهای پیام/