خبرگزاری کار ایران
رسانه عبری نوشت:

اسرائیل در تله بن‌بست دیپلماتیک: ایران آماده جنگی خشن‌تر

اسرائیل در تله بن‌بست دیپلماتیک: ایران آماده جنگی خشن‌تر
روزنامه «اسرائیل هیوم» با تاکید بر اینکه جنگ آینده اسرائیل و ایران ممکن است شدیدتر و پرهزینه‌تر از درگیری‌های پیشین باشد، هشدار داد تل‌آویو نباید آمادگی و توانایی‌های تهران را دست‌کم بگیرد.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» در گزارشی هشدار داده است که جنگ آینده بین اسرائیل و ایران می‌تواند شدیدتر و خشن‌تر از گذشته باشد و احتمال وقوع آن با بن‌بست مذاکرات دیپلماتیک افزایش یافته است. این روزنامه تاکید کرده که اسرائیل نباید توانایی‌ها و آمادگی‌های ایران را دست‌کم بگیرد.

با وجود این‌که بسیاری در اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه گذشته احساس کردند اسرائیل «پیروز» شده است، ایران نیز با تأکید بر مقاومت و بازسازی سریع نیروها، روایت خود از «پیروزی» را تثبیت کرده است. مقام‌های ایرانی، هرچند به موفقیت‌های اسرائیل اذعان دارند، تاکید دارند حفظ ساختار نظام و جایگزینی سریع فرماندهان شهید، دستاوردی مهم محسوب می‌شود.

روزنامه عبری تأکید کرده که احساس ایران نسبت به پیروزی نباید نادیده گرفته شود، به‌ویژه با بن‌بست مذاکرات هسته‌ای و فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» توسط سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های سال ۲۰۱۵، ایران کمتر از جنگ جدید هراس دارد و انتظار دارد در صورت بروز تنش، بتواند به منافع جدیدی دست یابد.

با وجود اینکه ایران هنوز مسیر دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها را ترجیح می‌دهد، سیاستمداران این کشور بر این باورند که احتمال تشدید تنش‌ها و درگیری نظامی افزایش یافته است، به‌ویژه با هشدارهای مکرر اسرائیل درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای و برنامه موشکی ایران. ایران در واکنش، بر تقویت توان موشکی و سامانه‌های دفاعی خود تمرکز کرده و از آزمایش‌های موشکی و رونمایی از تجهیزات جدید خبر می‌دهد.

در عین حال، رهبران ایران اعلام کرده‌اند که در صورت تهدید مستقیم، از حمله پیش‌دستانه علیه اسرائیل دریغ نخواهند کرد و در تلاشند حمایت روسیه و چین را برای دستیابی به سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته جلب کنند.

این روزنامه همچنین اشاره کرده است که شرایط جنگ آینده احتمالا متفاوت از جنگ اخیر خواهد بود، چرا که اسرائیل دیگر از عنصر غافلگیری کامل و حمایت گسترده آمریکا برخوردار نخواهد بود. هرگونه درگیری جدید ممکن است با چالش‌های بیشتری برای اسرائیل همراه باشد، به‌ویژه با توجه به عمق جغرافیایی ایران و تردیدها درباره میزان حمایت آمریکا.

با توجه به ترکیب آمادگی ایران و عدم قطعیت درباره حمایت آمریکایی، اسرائیل ممکن است با چالش‌های بزرگتری نسبت به جنگ گذشته روبرو شود. همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند که اهداف واقعی چنین جنگی و هزینه‌های احتمالی آن باید پیش از هر اقدام نظامی به‌طور دقیق بررسی شود.

