ترامپ پیش از دیدار با زلنسکی: بدون موافقت من، هیچ طرحی معنا ندارد

رئیس‌جمهور آمریکا، در آستانه دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد هرگونه پیشنهاد برای پایان جنگ اوکراین بدون تأیید او بی‌اثر خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره دیدار پیشِ‌روی خود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که قرار است روز یکشنبه برگزار شود، گفت: «او چیزی ندارد که من هنوز با آن موافقت کرده باشم؛ بنابراین خواهیم دید چه چیزی در اختیار دارد و فکر می‌کنم این دیدار می‌تواند ثمربخش باشد.»

در همین ارتباط، وب‌سایت پولیتیکو به نقل از ترامپ نوشت که «هرگونه پیشنهاد زلنسکی برای دستیابی به یک توافق در اوکراین، بدون موافقت من معنایی نخواهد داشت». ترامپ توضیح داد: «چیزی ندارم که هنوز آن را تایید کرده باشم، بنابراین خواهیم دید زلنسکی چه چیزی ارائه می‌کند.»

ترامپ همچنین گفت که در زمان مناسب با همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، گفت‌وگو خواهد کرد و افزود: «فکر می‌کنم اوضاع هم با زلنسکی و هم با پوتین به‌خوبی پیش خواهد رفت.»

