مادورو:
اگر واشنگتن با احترام وارد گفتوگو شود، کاراکاس آماده صلح است
ئیسجمهوری ونزوئلا تأکید کرد که در صورتی که آمریکا رویکردی مبتنی بر احترام متقابل در پیش بگیرد، کاراکاس آمادگی کامل برای گفتوگو و حرکت در مسیر صلح را دارد.
به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا تأکید کرد که در صورتی که آمریکا رویکردی مبتنی بر احترام متقابل در پیش بگیرد، کاراکاس برای گفتوگو و حرکت در مسیر صلح آمادگی کامل دارد.
وی افزود که اگر در آمریکا کسی به گفتوگو بر پایه احترام بیندیشد، در ونزوئلا با رئیسجمهوری روبهرو خواهد شد که نماینده مردم خود است و دست دوستی برای گفتوگو و جستوجوی صلح دراز میکند.
رئیسجمهوری ونزوئلا با تأکید بر ماهیت پیام دولت خود افزود: «پیام ما، پیام صلح، محبت و تفاهم است و ونزوئلا هرگز بهدنبال تنش یا درگیری نبوده است».
مادورو در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به افزایش فشارها و تهدیدها علیه کشورش، تصریح کرد: «تشدید تنشها علیه ونزوئلا به شخص من مربوط نمیشود، بلکه ریشه در طمع به منابع این کشور دارد؛ نفت، طلا، مواد معدنی نادر و ثروتهای طبیعی ما هدف اصلی این فشارهاست».
رئیسجمهوری ونزوئلا همچنین سیاستهای واشنگتن را بخشی از تلاش گستردهتر برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی دانست و تأکید کرد که مردم ونزوئلا در برابر این فشارها ایستادگی خواهند کرد.