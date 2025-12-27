به گزارش ایلنا، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که در جریان رایزنی‌ها درباره روند مذاکرات، مسکو و کی‌یف رویکردها و بسته‌های پیشنهادی متفاوتی را با آمریکا مطرح کرده‌اند.

وی گفت که مذاکرات با روسیه بر پایه ۲۷ بند اولیه است که بر چارچوب موسوم به «انکوریج» استوار شده، در حالی که طرف اوکراینی از ۲۰ بند اصلاح‌شده سخن می‌گوید.

به گفته این مقام روس، اختلاف در تعداد و محتوای این بندها نشان‌دهنده تفاوت جدی در نگاه دو طرف به مسیر حل‌وفصل مناقشه است. ریابکوف تأکید کرد که مسکو و کی‌یف در تعامل با واشنگتن، برنامه‌ها و نقشه‌های راه متفاوتی را دنبال می‌کنند.

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر، خاطرنشان کرد که این تفاوت رویکردها می‌تواند بر روند مذاکرات و امکان دستیابی به توافق تأثیرگذار باشد.

انتهای پیام/