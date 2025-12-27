خبرگزاری کار ایران
پادشاه انگلیس به آمریکا سفر می‌کند

روزنامه «تایمز» گزارش داد که، پادشاه انگلیس در سال ۲۰۲۶ به آمریکا سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، روزنامه «تایمز» گزارش داد که «چارلز سوم»، پادشاه انگلیس در سال ۲۰۲۶ به آمریکا سفر خواهد کرد.

این نخستین بازدید یک پادشاه حاکم انگلیس از آمریکا از زمان سفر «الیزابت دوم» ملکه سابق در سال ۲۰۰۷ به شمار می‌رود.

به نوشته این روزنامه، قرار است پادشاه انگلیس و «ویلیام»، شاهزاده ولز در سال آینده میلادی، دو سفر جداگانه به آمریکا انجام دهند و گفت‌وگوها در این زمینه در جریان است. بر اساس این گزارش، احتمال می‌رود سفر پادشاه در ماه آوریل انجام شود.

طبق اعلام تایمز، این سفر نخستین حضور رسمی یک پادشاه انگلیس در آمریکا طی حدود دو دهه گذشته خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود شاهزاده ویلیام هم‌زمان با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک از جام جهانی فوتبال، به آمریکای شمالی سفر کند.

این روزنامه همچنین اشاره کرده است که این سفرها هم‌زمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده برنامه‌ریزی شده و در چارچوب تلاش‌ها برای رسمی‌سازی یک توافق تجاری میان لندن و واشنگتن انجام می‌گیرد.

در همین حال، پیش‌تر روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داده بود که آمریکا توافق فناوری خود با انگلیس را به دلیل نارضایتی از روند مذاکرات، به حالت تعلیق درآورده است.

