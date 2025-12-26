حمله با چاقو در متروی پاریس/ ۳ زن زخمی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان مسئول شبکه متروی پاریس اعلام کرد که سه زن امروز -جمعه- در متروی پاریس هدف حمله با چاقو قرار گرفته و زخمی شدند.

این حملات بین ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵ به وقت محلی در سه ایستگاه مختلف اپرا، آرت و متیه در ر مرکز پایتخت رخ داد.

سازمان متروی پاریس تاکید کرد که مهاجم از محل فرار کرده و تاکنون دستگیر نشده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های امنیتی فرانسه تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی و بازداشت وی آغاز کرده‌اند.

انتهای پیام/