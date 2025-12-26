خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله با چاقو در متروی پاریس/ ۳ زن زخمی شدند

حمله با چاقو در متروی پاریس/ ۳ زن زخمی شدند
کد خبر : 1733264
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان مسئول شبکه متروی پاریس اعلام کرد که سه زن امروز -جمعه- در متروی پاریس هدف حمله با چاقو قرار گرفته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان مسئول شبکه متروی پاریس اعلام کرد که سه زن امروز -جمعه- در متروی پاریس هدف حمله با چاقو قرار گرفته و زخمی شدند. 

این حملات بین ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵ به وقت محلی در سه ایستگاه مختلف اپرا، آرت و متیه در ر مرکز پایتخت رخ داد.

سازمان متروی پاریس تاکید کرد که مهاجم از محل فرار کرده و تاکنون دستگیر نشده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های امنیتی فرانسه تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی و بازداشت وی آغاز کرده‌اند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا