به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم منطقه سومالی‌لند، که بخشی جداشده از خاک سومالی است، را به عنوان یک «دولت مستقل و دارای حاکمیت» به رسمیت می‌شناسد.

وی افزود: «اسرائیل نخستین کشوری است که چنین اقدامی انجام می‌دهد».

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که وزرای خارجه سومالی، مصر، ترکیه و جیبوتی اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن منطقه خودمختار سومالی‌لند را محکوم کردند.

در بیانیه‌ای که پس از تماس تلفنی وزیر خارجه مصر با همتایانش از سومالی، ترکیه و جیبوتی صادر شد، آمده است: «وزرا ضمن تأکید بر مخالفت و محکومیت کامل خود نسبت به به رسمیت شناختن منطقه سومالی‌لند توسط اسرائیل، بر حمایت کامل خود از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی تأکید کردند».

انتهای پیام/