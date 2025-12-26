نتانیاهو سومالیلند را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخت
به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم منطقه سومالیلند، که بخشی جداشده از خاک سومالی است، را به عنوان یک «دولت مستقل و دارای حاکمیت» به رسمیت میشناسد.
وی افزود: «اسرائیل نخستین کشوری است که چنین اقدامی انجام میدهد».
وزارت خارجه مصر اعلام کرد که وزرای خارجه سومالی، مصر، ترکیه و جیبوتی اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن منطقه خودمختار سومالیلند را محکوم کردند.
در بیانیهای که پس از تماس تلفنی وزیر خارجه مصر با همتایانش از سومالی، ترکیه و جیبوتی صادر شد، آمده است: «وزرا ضمن تأکید بر مخالفت و محکومیت کامل خود نسبت به به رسمیت شناختن منطقه سومالیلند توسط اسرائیل، بر حمایت کامل خود از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی تأکید کردند».