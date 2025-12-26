خبرگزاری کار ایران
دعوت جنجالی وزیر صهیونیست: هر اسرائیلی یک سلاح

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواست برای «حفظ جان خود» مسلح شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواست برای «حفظ جان خود» مسلح شوند.

وی گفت که دولت رژیم صهیوینستی در این زمینه «اصلاحات اساسی» انجام داده و محدودیت‌ها را کاهش داده است.

این مقام صهیونیست افزود: «از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسلح شوند. ما در این زمینه امتیازاتی داده‌ایم و اصلاحات ریشه‌ای انجام داده‌ایم. مسلح شوید، زیرا سلاح جان‌ها را نجات می‌دهد».

وزیر امنیت داخلی اسرائیل همچنین خواستار تصویب قانونی برای اجرای مجازات اعدام علیه «تروریست‌ها» شد و گفت: «دومین اقدامی که می‌تواند جان‌های بیشتری را نجات دهد، تصویب قانون اعدام تروریست‌هاست. امیدوارم کسی مانع اجرای این قانون نشود. برخی تصور می‌کنند همه تروریست‌ها برای خودکشی می‌آیند، اما این درست نیست؛ آن‌ها می‌آیند تا بقیه عمرشان را در زندان بگذرانند».

بن‌گویر در پایان بار دیگر خطاب به ساکنان سرزمین‌های اشغالی گفت: «تکرار می‌کنم؛ مسلح شوید. سلاح کارآمدی خود را ثابت کرده است. در دوره‌های آمادگی شرکت کنید. طی سه سال گذشته بیش از هزار دوره آموزشی برگزار کرده‌ایم و این دوره‌ها مؤثر بوده‌اند».

