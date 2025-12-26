رهبر انصارالله یمن:
برخی کشورهای عرب به مشتری اموالی تبدیل شدهاند که اسرائیل از فلسطینیان غارت میکند
رهبر جنبش انصارالله یمن با انتقاد شدید از تداوم تجاوزات رژیم اسرائیل، تأکید کرد که ثروتهای ملت فلسطین بهصورت سیستماتیک غارت میشود و «مایه تأسف است که برخی کشورهای عربی به مشتری اموالی تبدیل شدهاند که دشمن صهیونیستی از فلسطینیان به سرقت میبرد».
الحوثی در سخنرانی خود به مناسبت «جمعه رجب» تصریح کرد که طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» با هدف تسلیمسازی ملتهای منطقه در برابر «جنایتکارترین و خطرناکترین دشمن» دنبال میشود و پذیرش چنین پروژهای از سوی امت اسلامی «فاجعهبار» است.
وی همچنین ادامه تجاوزات روزانه رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی را محکوم کرد و این اقدامها را تعرض آشکار به یکی از مقدسترین اماکن اسلامی دانست.
رهبر انصارالله با اشاره به روند کشتار و نقض گسترده حقوق مردم فلسطین گفت: «دشمنان میخواهند این حجم از قتل و جنایت بدون هیچ واکنشی عادیسازی شود»، و هشدار داد که سکوت در برابر این وضعیت، به معنای مشروعیتبخشی به جنایت است.
الحوثی در پایان، رژیم اسرائیل را مسئول ادامه جنایات در فلسطین، لبنان و سوریه دانست و تأکید کرد این اقدامات با شراکت مستقیم آمریکا و حمایت مستمر غرب صورت میگیرد.