سناریوی وحشت در اسرائیل؛ حملات موشکی ایران می‌تواند خساراتی هم‌سطح بمب اتمی وارد کنند!

کد خبر : 1733164
تهدیدهای اخیر اسرائیل برای آغاز یک جنگ جدید علیه ایران، همراه با هشدار مقام‌های اقتصادی و نظامی این رژیم درباره پیامدهای انسانی و مالی، زنگ خطر برای تل‌آویو را به صدا درآورده است و به گفته تحلیلگران، هر اقدام نظامی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به جمعیت و اقتصاد اسرائیل وارد کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، تهدیدها و هشدارهای اسرائیل درباره آغاز حمله‌ای جدید به ایران شدت گرفته است. رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرده است: «اگر تعداد زیادی موشک به اسرائیل شلیک شود، آسیب‌ها می‌تواند معادل یک بمب هسته‌ای کوچک باشد و اسرائیل هرگز نمی‌تواند چنین وضعیتی را تحمل کند.»

به گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، منابع آگاه در وزارت دارایی اسرائیل نگران پیامدهای اقتصادی جنگ جدید هستند. طبق این گزارش، تداوم درگیری با ایران می‌تواند باعث کاهش بودجه آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها و آسیب به رشد اقتصادی در فلسطین اشغالی شود. یک مقام ارشد این وزارتخانه گفته است که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از یک جنگ جدید، شامل خسارات به ساختمان‌ها، اموال و خانوارها، میلیاردها شِکِل خواهد بود و ممکن است باعث افزایش کسری بودجه یا کاهش بودجه سایر وزارتخانه‌ها شود.

اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با روزنامه «هآرتص» هشدار داد که هر رویارویی تازه با ایران می‌تواند «فاجعه ملی» به بار آورد. وی تأکید کرد که در درگیری ۱۲ روزه قبلی، ایران صدها موشک بالستیک به اهداف نظامی و استراتژیک اسرائیل شلیک کرده است و اگر این بار موشک‌ها به مناطق پرجمعیت مانند «گوش دان» شلیک شوند، خسارت انسانی و اقتصادی بسیار سنگین خواهد بود.

بریک افزود که ذخایر موشک‌های پدافندی اسرائیل و آمریکا کاهش یافته و در صورت جنگ جدید، تأمین موشک‌های مشابه برای مقابله با حملات احتمالی دشوار خواهد بود. او هشدار داد که حتی اگر اسرائیل موفق به وارد کردن ضربات سنگین به ایران شود، این کشور با وجود وسعت بیشتر خود، سریعا توان موشکی خود را بازخواهد یافت و اسرائیل قادر به تحمل خسارات مکرر نخواهد بود.

کارشناسان اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌کنند که یک جنگ تازه هزینه‌های هنگفتی برای نهادهای امنیتی اسرائیل در پی خواهد داشت و در کنار خسارت‌های زیرساختی و انسانی، فشار سنگینی بر اقتصاد و بودجه آن وارد می‌کند.

 

