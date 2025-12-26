بوتین: «دونباس برای ماست»؛ اما تبادل جزئی دیگر مناطق ممکن است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولادیمیر بوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به برخی از شخصیت‌های اقتصادی برجسته کشور اعلام کرده است که ممکن است حاضر به تبادل بخشی از اراضی تحت کنترل نیروهای روسیه در اوکراین باشد، با این حال تاکید کرده که منطقه دونباس به طور کامل در اختیار روسیه باقی خواهد ماند.

آندره کولیسنیکوف، خبرنگار روزنامه روسی «کامرسانت» در کرملین، نوشت که بوتین جزئیات این طرح را در جلسه‌ای در روز سه‌شنبه با حضور شخصیت‌های اقتصادی مطرح کرده است.

روزنامه کامرسانت به نقل از بوتین گزارش داد که روسیه همچنان آماده ارائه امتیازاتی است که پیشتر در شهر انکوریج (آمریکا) مطرح شده بود، اما وی تصریح کرده است: «دونباس برای ماست». همچنین بوتین خواهان حفظ کامل دونباس است، با این حال امکان تبادل جزئی برخی از اراضی تحت کنترل روسیه خارج از این منطقه را رد نمی‌کند.

از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در اظهاراتی که دفتر او روز چهارشنبه منتشر کرد، گفت که هیأت‌های اوکراینی و آمریکایی در جریان مذاکرات اوایل هفته در شهر میامی، به تدوین نهایی یک طرح ۲۰ بندی نزدیک شده‌اند.

با این حال زلنسکی تأکید کرد که هنوز توافق نهایی بر سر زمین‌هایی که اوکراین باید در دونباس واگذار کند و همچنین آینده نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که تحت کنترل نیروهای روسیه است، حاصل نشده است.

