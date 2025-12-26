حملات روسیه به کشتیهای خارجی در بنادر اوکراین
کییف اعلام کرد که روسیه بنادر مناطق اودسا و میکولایف اوکراین را هدف حملات پهپادی قرار داده و در جریان این حملات، کشتیهایی که پرچمهای اسلواکی، پالائو و لیبریا را حمل میکردند، آسیب دیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کییف اعلام کرد که شب گذشته روسیه با استفاده از پهپادها به بنادر مناطق اودسا و میکولایف در جنوب اوکراین حمله کرده است. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، این حملات به کشتیهایی که پرچمهای اسلواکی، پالائو و لیبریا را حمل میکردند، خسارت وارد کرده است.
الکسی کولیبا، معاون نخستوزیر اوکراین، امروز جمعه در بیانیهای در اپلیکیشن «تلگرام» گفت که این حملات تلفات جانی نداشته، اما باعث قطع برق در منطقه اودسا شده است.
منطقه اودسا در هفتههای اخیر بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته و تأسیسات انرژی و تجهیزات دریایی در این منطقه آسیب دیدهاند. این حملات پس از اقدام اوکراین در هدف قرار دادن نفتکشهای مرتبط با روسیه در دریای سیاه و دریای مدیترانه رخ داده است.
پیشتر، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، تهدید کرده بود که حملات به بنادر اوکراین را در پاسخ به اقدامات کییف تشدید خواهد کرد.