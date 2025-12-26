تمرین هوایی اسرائیل در قبرس و یونان؛ تلآویو آماده رویارویی با ایران میشود
شبیهسازی پروازهای رژیم صهیونیستی در فرودگاههای قبرس و یونان، اقدام تازه تلآویو برای افزایش بازدارندگی و تضمین آمادگی در برابر ایران است؛ کارشناسان هشدار میدهند این مانورها نمونهای از سیاست تحریکآمیز و افزایش تنش در شرق مدیترانه است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، رسانههای عبریزبان اعلام کردند که اسرائیل اخیرا تمرینهای دورهای پروازی خود را در فرودگاههای قبرس و یونان انجام داده است تا پناهگاههای امن برای هواپیماهای نظامی و غیرنظامی در صورت وقوع درگیری احتمالی با ایران فراهم شود.
به گفته منابع مذکور، هدف اسرائیل از این تمرینها حفاظت از هواپیماهای خود در برابر احتمال هدف قرار گرفتن پایگاههای هوایی توسط موشکهای ایرانی است. پیش از این نیز نیروی هوایی این رژیم تمرینهای مشابهی در این فرودگاهها انجام داده و آنها را به عنوان «پناهگاه جایگزین» در نظر گرفته است تا عملیاتهای هوایی حتی در صورت اختلال در پایگاههای داخلی ادامه یابد.
با وجود فاصله جغرافیایی، نزدیکترین نقطه بین ایران و قبرس ۱۶۳۰ کیلومتر و تا یونان ۲۴۶۶ کیلومتر است؛ اما کارشناسان نظامی تأکید دارند که حتی این فرودگاهها نیز از تهدید موشکی ایران مصون نیستند و به همین دلیل برنامهریزی دقیق برای مکانیابی هواپیماها و مانورهای آنها ضروری است.
شبیهسازی دورهای پروازها در این مناطق نشان میدهد که تلآویو بر تضمین قابلیت تحرک سریع در هر درگیری احتمالی تأکید دارد؛ اقدامی که تحلیلگران آن را بخشی از سیاست تحریکآمیز رژیم صهیونیستی و افزایش تنش در منطقه میدانند.
همزمان، گزارشها حاکی است که همکاری سهجانبه رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس در قالب ایجاد یک نیروی واکنش سریع در شرق مدیترانه وارد مرحله عملیاتی شده است. کارشناسان امنیتی معتقدند این اقدام، تلاش مشترک برای افزایش آمادگی و انعطافپذیری در استفاده از فرودگاههای دور از ایران است، اما همزمان میتواند احتمال رویارویی مستقیم و تشدید تنشها را افزایش دهد.
اقدامات رژیم صهیونیستی نشان میدهد که تلآویو همچنان در صدد ایجاد توازن قدرت به نفع خود در شرق مدیترانه است، اما هرگونه اقدام تحریکآمیز علیه ایران، با توان بازدارندگی و آمادگی نظامی تهران مواجه خواهد شد و مانورهای اسرائیل نمیتواند تهدید واقعی ایران را کاهش دهد.