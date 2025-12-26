به گزارش ایلنا، کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، با صدور فراخوانی رسمی، بر گسترش ظرفیت تولید موشک‌ها و توپخانه‌های کشورش تأکید کرد؛ اقدامی که همزمان با برنامه‌ریزی دقیق سیاسی و نظامی انجام شده و صنعت مهمات را به محور بازدارندگی نظامی و سیاسی رژیم تبدیل می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری «یونهاپ»، برنامه کیم برای ساخت کارخانه‌های جدید مهمات، تنها یک پیام فنی محسوب نمی‌شود، بلکه حامل پیامی سیاسی و راهبردی است و نشانه‌ای از حرکت تدریجی به سوی «بازدارندگی صنعتی» بلندمدت در این کشور است.

این منبع اعلام کرده است که کیم به‌طور مستقیم نیازهای آتی نیروهای موشکی و توپخانه‌ای را با تسریع نوسازی صنعت مهمات مرتبط دانسته و تأکید کرده است که ایجاد شرکت‌های جدید در چارچوب برنامه مصوب، دیگر یک گزینه اختیاری نیست، بلکه شرطی اساسی برای تضمین آمادگی رزمی و استمرار توان آتش ارتش محسوب می‌شود.

رسانه‌های رسمی کره‌شمالی گزارش داده‌اند که بازدید رهبر این کشور از کارخانه‌های بزرگ مهمات تنها محدود به بررسی آمار تولید سه‌ماهه آخر سال نبوده است، بلکه همراه با دستورهای مستقیم برای افزایش ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعتی نظامی بوده و تصمیم‌گیری نهایی در مورد ساخت کارخانه‌های جدید در جریان کنگره حزب اتخاذ خواهد شد.

تحلیلگران معتقدند که پیوند دادن این اقدامات با رویدادهای حزبی، نشان‌دهنده همگرایی آشکار میان سیاست و صنعت نظامی است و تولید سلاح به ابزاری برای تقویت مشروعیت داخلی تبدیل شده است.

کیم جونگ‌اون با لحنی قاطع تأکید کرده است که «تأمین نیازهای آتی نیروهای موشکی و توپخانه‌ای مستلزم نوسازی مداوم صنعت مهمات» است؛ این نوسازی نه تنها شامل بهبود تولید فعلی، بلکه شامل ایجاد شرکت‌های جدید در چارچوب برنامه مصوب نیز می‌شود. این رویکرد، تولید مستمر و پایدار سلاح را به عنوان پایه‌ای برای تقویت قدرت بازدارندگی قلمداد می‌کند و نه صرفا پاسخ موقت به تنش‌های مقطعی.

رهبر ک‌ه شمالی بر اهمیت بخش موشک‌ها و توپخانه تأکید کرده و آن را فراتر از بعد نظامی مستقیم دانسته و آن را ستون قدرت حکومت در مقاومت و مذاکره معرفی کرده است. کارشناسان معتقدند که گسترش ظرفیت تولید، به پیونگ‌یانگ امکان مانور و نفوذ گسترده‌تری می‌دهد و برخی تحلیل‌ها، این اقدام را مرتبط با صادرات احتمالی سلاح کره‌شمالی به روسیه می‌دانند.

تحلیلگران همچنین یادآور شده‌اند که آخرین بازدید کیم، که با حضور مقامات ارشد حزب و کارشناسان صنعت مهمات انجام شد، در چارچوب نمایش دستاوردهای دفاعی پیش از برگزاری نهمین کنگره حزب حاکم بوده و تصویر رهبری را به عنوان قدرتی مسلط و توانمند در گذار از مرحله توسعه به تولید گسترده تقویت کرده است.

